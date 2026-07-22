Caltanissetta, Passaggio della Campana: Marta Agricola e Gaia Di Natali alla guida di Rotaract e Interact

CALTANISSETTA – Nel cuore pulsante del territorio nisseno, immersa nell’incantevole abbraccio di ulivi secolari e rigogliose aree verdi, la storica Masseria Tumminelli (sita in via Santa Lucia 61) — gemma architettonica e custode di preziosi manufatti del passato — ha fatto da solenne ed elegante scenario al tradizionale Passaggio della Campana del Rotaract Club Caltanissetta. L’evento ha sancito ufficialmente il passaggio delle consegne tra la Presidente uscente, Chiara Curcuruto, e la Presidente entrante per l’Anno Sociale 2026/2027, Marta Agricola.

La cerimonia, caratterizzata da un’atmosfera di elevato spessore istituzionale e viva partecipazione, ha registrato la presenza dell’Esecutivo Distrettuale al completo e del Rappresentante Distrettuale 2026-2027 del Distretto Rotaract 2110 Sicilia-Malta, Michele Trupiano.

I solenni indirizzi di saluto hanno visto alternarsi le più alte cariche rotariane e rotaractiane del territorio: Irene Collerone (Presidente Rotary Club Caltanissetta), Bianca Lo Bianco (Presidente Rotary Club San Cataldo), Manfredi D’Agostino (Delegato di Zona Persefone), Valentina Fallico (Past Rappresentante Distrettuale) e Laura Benintende (RRD Incoming) e il PDG Valerio Cimino, Regional Foundation Coordinator (Regione 15 Italia, Malta e San Marino) e Socio Onorario del Club, concordi nel sottolineare il ruolo preminente svolto dal Club nisseno nel panorama sociale e culturale.

Il Rotaract Club Caltanissetta si riafferma come una realtà di primario rilievo sia nel tessuto cittadino sia a livello distrettuale, vantando un organico di oltre 30 soci attivi. Fondato sui principi cardine del Rotary International, il Club persegue con rigore l’ideale del service e della valorizzazione del territorio. Durante l’anno sociale appena concluso, la compagine nissena si è distinta per il raggiungimento di traguardi di altissimo valore umanitario, tra cui valga citare l’edificazione di una scuola in Tanzania attraverso il benemerito progetto internazionale “Carusi 3.0”.

L’ingresso alla guida del Club di Marta Agricola — professionale figura nell’ambito infermieristico, laureanda al quinto anno di Medicina e Chirurgia, nonché co-segretario del Rotary Club San Cataldo — apre una fase caratterizzata da una profonda concretezza d’azione. Il logo adottato, raffigurante un albero maestoso che fonde in sé i colori istituzionali della famiglia rotariana, gli ingranaggi, i rami e le radici, simboleggia l’unione tra le solide basi storiche e lo slancio verso il futuro.

Tra i progetti cardine, esposti nella sua relazione finale, si propone la prosecuzione della vocazione internazionale attraverso la costituzione di presidi sanitari territoriali in Tanzania; iniziative d’inclusione sociale mediante la posa di giostre e strutture ludiche accessibili a bambini con disabilità all’interno dei parchi pubblici e delle aree verdi nissene (Progetto GIOCHIAMO); laboratori di arte-terapia ed espressione pittorica condotti in sinergia con i pazienti di diverse strutture sanitarie della provincia. (Progetto SCHIZZI DI COLORE); percorsi di educazione ambientale ed ecofriendly rivolti a istituti scolastici e circoli ricreativi per sensibilizzare le giovani generazioni alla tutela del patrimonio naturale.( Progetto ORTI UBANI); sensibilizzazione e informazione sulla realtà virtuale applicate alle tecniche riabilitative, con utilizzo di simulatore per realtà virtuale (Progetto UN GIORNO PER SOGNO).

La relazione finale si conclude con la presentazione del Consiglio direttivo del Rotaract Club Caltanissetta per A.S 2026-2027, designato dalla Presidente Marta Agricola: Past President Chiara Curcuruto; Vicepresidenti Manfredi D’Agostino e Andrea Camilleri; segretari Erika Cosentino e Marco Lo Brutto; tesoriere Andrea Bonelli; prefetti Tullia Carrubba, Emanuele Sergio Scalzo, consiglieri Erika Assennato, Manuela Bilardo, Beatrice Pasqualino e Luca Sapio.

Dopo il tocco rituale della campana che ha sancito l’inizio ufficiale del mandato della Presidente Marta Agricola, l’Interact Club Caltanissetta continua la cerimonia con il passaggio delle consegne tra il Presidente uscente Giuseppe Mancuso e la Presidente entrante Gaia Di Natali.

L’Interact Club Caltanissetta è una realtà dinamica e in costante crescita nel panorama giovanile del territorio, rappresenta un punto di riferimento per la formazione civica e personale dei giovani attraverso i valori del Rotary International. Da sempre impegnato nella promozione del service, dell’amicizia e della cittadinanza attiva, il Club si propone di coinvolgere un numero sempre maggiore di ragazzi nella realizzazione di iniziative concrete, capaci di lasciare un impatto positivo e duraturo sulla comunità nissena.

Nel corso della cerimonia sono stati rivolti sentiti ringraziamenti al Presidente uscente Giuseppe Mancuso per il lavoro svolto durante il precedente anno sociale, che ha contribuito a consolidare il percorso di crescita del Club e a porre solide basi per le future attività.

L’ingresso alla Presidenza di Gaia Di Natali, studentessa del Liceo Scientifico che il prossimo anno frequenterà il quinto anno, inaugura un anno sociale improntato all’entusiasmo, alla partecipazione giovanile e alla volontà di trasformare le idee in azioni concrete al servizio del territorio. Il programma presentato dalla neoeletta Presidente è ispirato al motto “Un puzzle di idee, un futuro da costruire”, sintesi della visione che guiderà il Club nel corso dell’Anno Sociale 2026-2027.

Il logo scelto, raffigurante una ruota del Rotary composta da tessere di puzzle, richiama l’idea che ogni socio rappresenti un tassello indispensabile nella costruzione di un progetto comune. Ogni pezzo contribuisce a completare un disegno più grande, nel quale collaborazione, ascolto, inclusione e spirito di servizio si fondono per dare vita a una comunità più forte, unita e solidale. Tra i principali progetti illustrati durante la relazione programmatica figurano “RACCOLTA PER GLI AGRICOLTORI SICILIANI”, iniziativa che prevede una raccolta fondi, giornate di volontariato nei campi e un mercato solidale a sostegno dei piccoli produttori colpiti dalla siccità e dagli incendi; “PROGETTO ANTINCENDIO”, volto a promuovere la prevenzione degli incendi boschivi attraverso campagne di sensibilizzazione, incontri con la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco e la donazione di materiale ai volontari AIB; “RISCOPRI CALTANISSETTA”, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale cittadino mediante visite guidate, cacce al tesoro e iniziative rivolte ai giovani; “UN CAFFÈ PER IL FUTURO”, progetto solidale realizzato in collaborazione con gli esercizi commerciali aderenti, nei quali sarà possibile lasciare pagato un caffè il cui ricavato verrà periodicamente destinato a iniziative benefiche; “SICILIANI CHE ISPIRANO”, ciclo di incontri con personalità che hanno dato prestigio alla Sicilia nei campi della medicina, della magistratura, dell’imprenditoria, della ricerca, dell’arte e dello sport, con l’obiettivo di dimostrare ai giovani che è possibile costruire il proprio futuro partendo dalla propria terra; e infine “MURALES DELLA COMUNITÀ”, che prevede la realizzazione, insieme ad artisti locali, di un’opera collettiva sul tema «Costruire il futuro insieme», simbolo di condivisione, appartenenza e impegno civico.

L’insieme delle iniziative testimonia la volontà della Presidente di orientare l’azione del Club lungo tre direttrici fondamentali: la valorizzazione del territorio, la promozione della solidarietà e il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni nella costruzione di una società più responsabile, inclusiva e sostenibile. Il programma presentato conferma inoltre l’intenzione di rafforzare la collaborazione con il Rotary Club Caltanissetta, il Rotaract Club Caltanissetta e con le realtà associative del territorio, nella convinzione che soltanto facendo rete sia possibile realizzare progetti di autentico valore per la comunità.

La relazione programmatica si è conclusa con la presentazione dell’Esecutivo dell’Interact Club Caltanissetta per l’Anno Sociale 2026-2027, designato dalla Presidente Gaia Di Natali: Segretaria e Tesoriera Laura Aiello, Prefetto Francesco Virzì, Consigliere Francesco Scontrino e socia Luisa Panzica.

La cerimonia Interactiana si è conclusa con il tradizionale scambio degli auguri tra i presenti e con l’auspicio che il nuovo anno sociale possa rappresentare un ulteriore momento di crescita per i club giovanili del territorio, nel segno del servizio, dell’amicizia e dell’impegno verso la comunità.

la serata è proseguita negli accoglienti spazi di Masseria Tumminelli con un momento di elevata caratura culturale. Gli ospiti hanno potuto ammirare la raffinata esposizione pittorica delle artiste visive Bia Di Salvo e Roberta Gruttadauria, laureate presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo e già protagoniste nel panorama internazionale con la selezione delle loro opere “Matrix” e “Bubble Pink” presso lo Spectrum Art Fairy di Miami (2023). Le loro cromatiche ricerche d’arte astratta, fondate sulla forza gestuale e segnica, hanno suscitato vivo apprezzamento tra i presenti.

A sublimare il quadro emozionale della serata, la colonna sonora curata dal Maestro di pianoforte Salvatore Giunta, diplomato di II livello presso il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, che ha incantato la platea con un colto repertorio di composizioni classiche e pregevoli rivisitazioni contemporanee. L’itinerario enogastronomico, improntato all’eccellenza e allo show cooking di alta cucina, è stato firmato da FoFood di Alfonso Grillo, arricchito da un vivace aperitivo e dalle tradizionali anfore di sangria, perfetti elementi di una memorabile serata estiva all’insegna dell’amicizia rotariana.