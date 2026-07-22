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A Butera è ancora emergenza incendi: le fiamme hanno raggiunto l’area di un ponte di collegamento con Gela

Redazione 1

A Butera è ancora emergenza incendi: le fiamme hanno raggiunto l’area di un ponte di collegamento con Gela

Mer, 22/07/2026 - 23:50

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BUTERA. Da Butera arrivano purtroppo novità che non possono certo invitare all’ottimismo sul fronte dell’emergenza incendi. Un vasto incendio continua infatti a interessare il territorio di Butera, dove le fiamme hanno raggiunto anche l’area del ponte di contrada Cataldo che collega Gela e Butera, alimentando la preoccupazione tra residenti e automobilisti.

Il rogo, favorito dalle alte temperature e dal vento, ha reso particolarmente critica la situazione, con squadre dei Vigili del Fuoco e della Forestale impegnate nelle operazioni di spegnimento.

L’allerta resta elevata e il rischio non è ancora rientrato. L’invito è alla massima prudenza e a evitare gli spostamenti non indispensabili nelle zone interessate. Nel frattempo, il sindaco Giovanni Zuccalà, a nome dell’Amministrazione Comunale e della città di Butera, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia e a tutto il corpo dei Vigili del fuoco , per la perdita del VF Alessandro Marchi, venuto a mancare oggi durante un operazione antincendio.

“Un’altra vittima – si legge in una nota – che dovrà pesare sulle coscienze di chi ha messo in atto questo probabile piano criminoso che sta devastando tutta la nostra amata Sicilia. Tutte le istituzioni e ogni cittadino, collaboreranno con le forze dell’ordine per fornire ogni informazione utile alle indagini, che considerata la portata degli eventi delittuosi così estesi sul territorio regionale, saranno certamente state avviate”.

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