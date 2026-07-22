A Butera è ancora emergenza incendi: le fiamme hanno raggiunto l’area di un ponte di collegamento con Gela

BUTERA. Da Butera arrivano purtroppo novità che non possono certo invitare all’ottimismo sul fronte dell’emergenza incendi. Un vasto incendio continua infatti a interessare il territorio di Butera, dove le fiamme hanno raggiunto anche l’area del ponte di contrada Cataldo che collega Gela e Butera, alimentando la preoccupazione tra residenti e automobilisti.

Il rogo, favorito dalle alte temperature e dal vento, ha reso particolarmente critica la situazione, con squadre dei Vigili del Fuoco e della Forestale impegnate nelle operazioni di spegnimento.

L’allerta resta elevata e il rischio non è ancora rientrato. L’invito è alla massima prudenza e a evitare gli spostamenti non indispensabili nelle zone interessate. Nel frattempo, il sindaco Giovanni Zuccalà, a nome dell’Amministrazione Comunale e della città di Butera, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia e a tutto il corpo dei Vigili del fuoco , per la perdita del VF Alessandro Marchi, venuto a mancare oggi durante un operazione antincendio.

“Un’altra vittima – si legge in una nota – che dovrà pesare sulle coscienze di chi ha messo in atto questo probabile piano criminoso che sta devastando tutta la nostra amata Sicilia. Tutte le istituzioni e ogni cittadino, collaboreranno con le forze dell’ordine per fornire ogni informazione utile alle indagini, che considerata la portata degli eventi delittuosi così estesi sul territorio regionale, saranno certamente state avviate”.