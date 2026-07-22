Pfizer Catania, Tamajo: «Massimo impegno per tutelare il sito produttivo e gli oltre 300 lavoratori specializzati»

«Metteremo in campo tutte le nostre forze per individuare una soluzione, come ha dichiarato oggi stesso il ministro Adolfo Urso nel corso del tavolo di confronto al quale hanno preso parte tutti i principali attori coinvolti. L’obiettivo comune è salvaguardare il sito Pfizer di Catania e tutelare gli oltre 300 lavoratori specializzati ritenuti in esubero». Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, al termine della riunione svoltasi questa mattina al ministero delle Imprese e del Made in Italy e chiesta espressamente dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo l’annuncio dei possibili esuberi nello stabilimento Pfizer di Catania.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la volontà condivisa di lavorare in maniera sinergica tra governo nazionale, Regione, azienda e parti sociali, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete che garantiscano la continuità produttiva del sito e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

«La Regione Siciliana – ha concluso Tamajo – continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della vicenda sostenendo ogni iniziativa utile a difendere un presidio produttivo strategico per il territorio e per l’intero comparto farmaceutico nazionale e le professionalità altamente qualificate che vi operano».

Un nuovo incontro al ministero è stato fissato per il prossimo 24 settembre.