Incendio sulla A19 prima dello svincolo per Resuttano: disagi con lunghe fila di auto e mezzi pesanti

Un vasto incendio è scoppiato prima dello svincolo per Resuttano sull’autostrada A 19 Palermo Catania, in direzione Catania.

L’incendio, provocato dalle sterpaglie e favorito anche dalle alte temperature di queste ore, ha fatto si che le fiamme raggiungessero anche un deposito dell’Anas. Il traffico è rimasto bloccato con tutti i disagi che automobilisti e camionisti sono costretti a sopportare.

Si è formata una lunga fila di auto e camion. Sul posto anche la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme.