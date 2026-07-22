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Incendio sulla A19 prima dello svincolo per Resuttano: disagi con lunghe fila di auto e mezzi pesanti

Redazione 1

Incendio sulla A19 prima dello svincolo per Resuttano: disagi con lunghe fila di auto e mezzi pesanti

Mer, 22/07/2026 - 16:11

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Un vasto incendio è scoppiato prima dello svincolo per Resuttano sull’autostrada A 19 Palermo Catania, in direzione Catania.

L’incendio, provocato dalle sterpaglie e favorito anche dalle alte temperature di queste ore, ha fatto si che le fiamme raggiungessero anche un deposito dell’Anas. Il traffico è rimasto bloccato con tutti i disagi che automobilisti e camionisti sono costretti a sopportare.

Si è formata una lunga fila di auto e camion. Sul posto anche la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme.

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