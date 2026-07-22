Caltanissetta. L’incendio nelle aree limitrofe della A19: i volontari della Croce Rossa Italiana al fianco di automobilisti e soccorritori

CALTANISSETTA. A proposito dell’incendio nelle aree limitrofe dell’autostrada A19, c’è da dire che la Croce Rossa Italiana è stata al fianco di automobilisti e soccorritori.

Tante le attività di assistenza svolte dalla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta unitamente alle Unità Territoriali di Resuttano e Santa Caterina Villarmosa, su attivazione del DRPC Sicilia.

L’intervento, avviato a seguito dell’incendio sviluppatosi nelle aree limitrofe all’Autostrada A19 (tratto Irosa-Resuttano), ha visto l’impiego complessivo di 12 Volontari e 3 veicoli.

I Volontari hanno garantito assistenza agli automobilisti rimasti bloccati, distribuendo acqua e fornendo supporto sanitario, ove è stato necessario. Successivamente il dispositivo CRI è stato riposizionato lungo la SP 19, nei pressi dello svincolo di Resuttano (zona Castello), dove ha continuato a supportare le componenti del sistema di protezione civile impegnate nelle attività di spegnimento.

Il Presidente del Comitato CRI di Caltanissetta, Sonia Bognanni, ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i Volontari impiegati e agli Enti che hanno operato con professionalità e spirito di collaborazione fino al completo superamento dell’emergenza (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale della Regione Siciliana e Associazioni di Volontariato), nonché alle FF.OO. intervenute.