Caltanissetta, Biblioteca Scarabelli: chiusura pomeridiana straordinaria per giovedì 23 luglio

Si informa la cittadinanza e tutti gli utenti che giovedì 23 luglio 2026 la Biblioteca Comunale “Luciano Scarabelli” osserverà un orario di apertura ridotto.
A causa di motivi organizzativi, la struttura rimarrà chiusa al pubblico durante la fascia pomeridiana. La mattina del 23 luglio la Biblioteca Scarabelli sarà invece regolarmente aperta secondo i consueti orari (dalle ore 08:00 alle ore 13:00).
Si tratta di un provvedimento in via del tutto eccezionale e limitato esclusivamente alla giornata indicata. La biblioteca riprenderà il consueto orario di apertura a partire da venerdì 24 luglio.
Di seguito si riportano gli orari ordinari della Biblioteca Scarabelli:
Lunedì: 08:00-13:00 e 15:00-20:00
Martedì: 08:00-13:00 e 15:00-20:00
Mercoledì: 08:00-13:00 e 15:00-20:00
Giovedì: 08:00-13:00 e 15:00-20:00
Venerdì: 08:00-13:00. Pomeriggio: chiuso