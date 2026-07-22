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Caltanissetta, Biblioteca Scarabelli: chiusura pomeridiana straordinaria per giovedì 23 luglio

Redazione 3

Caltanissetta, Biblioteca Scarabelli: chiusura pomeridiana straordinaria per giovedì 23 luglio

Mer, 22/07/2026 - 12:24

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Si informa la cittadinanza e tutti gli utenti che giovedì 23 luglio 2026 la Biblioteca Comunale “Luciano Scarabelli” osserverà un orario di apertura ridotto.

A causa di motivi organizzativi, la struttura rimarrà chiusa al pubblico durante la fascia pomeridiana. La mattina del 23 luglio la Biblioteca Scarabelli sarà invece regolarmente aperta secondo i consueti orari (dalle ore 08:00 alle ore 13:00).

Si tratta di un provvedimento in via del tutto eccezionale e limitato esclusivamente alla giornata indicata. La biblioteca riprenderà il consueto orario di apertura a partire da venerdì 24 luglio.

Di seguito si riportano gli orari ordinari della Biblioteca Scarabelli:

Lunedì: 08:00-13:00 e 15:00-20:00

Martedì: 08:00-13:00 e 15:00-20:00

Mercoledì: 08:00-13:00 e 15:00-20:00

Giovedì: 08:00-13:00 e 15:00-20:00

Venerdì: 08:00-13:00. Pomeriggio: chiuso

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