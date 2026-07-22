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Incendi, cittadini mettono in salvo gregge nel bosco di Cammarata

Redazione

Incendi, cittadini mettono in salvo gregge nel bosco di Cammarata

Mer, 22/07/2026 - 16:46

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Un grosso incendio è divampato, dopo che è stata udita un’esplosione, nel bosco di Buonanotte a Cammarata, nell’Agrigentino. Alcuni cittadini, che hanno la casa di campagna in zona, si sono mobilitati e hanno portato in salvo il gregge che, per il pascolo, era nell’area interessata dal rogo, aiutando un anziano pastore, che si era trovato in difficoltà. Due Canadair sono impegnati su questo fronte, mentre gli elicotteri continuano a cercare di fronteggiare l’incendio di Santo Stefano Quisquina. (

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