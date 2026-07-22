Vendite su Amazon, pmi della Sicilia nella top 5 delle regioni più performanti. Più di 5 milioni di prodotti spediti, oltre 200 milioni di euro il giro d’affari

Le piccole e medie imprese della Sicilia , che vendono attraverso la piattaforma di Amazon, entrano nella top 5 delle regioni più performanti d’Italia secondo l’ultimo report sull’impatto delle pmi del colosso di vendita online. Con oltre 200 milioni di euro di vendite complessive e più di 5 milioni di prodotti spediti, la Sicilia raggiunge un livello di performance comparabile a quello di altre regioni del Nord Italia e lo fa con una produttività per impresa superiore. La Sicilia contribuisce, insieme a Campania e Puglia, a portare tre regioni del Mezzogiorno nelle prime cinque posizioni della classifica nazionale. Pur avendo un numero di partner di vendita molto simile al Piemonte, le oltre 1.000 pmi della Sicilia spediscono quasi il 20% in più di prodotti e generano il 26% in più di vendite, segno di una maggiore produttività per impresa. Con circa 50 milioni di euro di vendite all’estero registrate attraverso Amazon, le imprese dell’isola dimostrano che la distanza geografica dai mercati europei non rappresenta più un limite quando il digitale diventa il canale privilegiato per raggiungere clienti in tutto il mondo. Ogni pmi siciliana attiva su Amazon vende nei media oltre 5.000 prodotti all’anno, confermando un modello imprenditoriale solido e costante nella capacità di generare valore attraverso il digitale. Un esempio eccellente è Sciara-La Terra del pistacchio, azienda nata circa dieci anni fa a Bronte (Catania), approvata su Amazon nel maggio 2020. “Per noi l’e-commerce, e in particolare la vetrina made in Italy, rappresenta un canale indispensabile, grazie ad Amazon non solo riusciamo a raggiungere moltissimi italiani all’estero che cercano i sapori di casa, ma abbiamo scoperto che fuori dai nostri confini c’è un’incredibile domanda per prodotti come la nostra granella, il croccantino o la crema 100% pistacchio, che è in assoluto il nostro prodotto più venduto sullo store, raggiungendo anche gli Stati Uniti.”, dice Corrado Emmolo, responsabile aziendale Amazon di Sciara -La Terra del Pistacchio