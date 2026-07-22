Elezioni, Salvini: “Lega ampiamente sopra il 10 per cento, sondaggi sbagliano sempre”

Vannacci? “Per me e’ acqua passata, guardo avanti: abbiamo cinque ministeri, governiamo 14 regioni, abbiamo 500 sindaci”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ospite a “Start” su Sky Tg24. “Il nostro sondaggio sara’ il giorno delle elezioni e sono convinto che il centrodestra vincera’ con la Lega ampiamente sopra il 10 per cento.

D’altronde sulla Lega i sondaggi quasi sempre ci sbagliano dal Veneto alla Calabria”, ha aggiunto. “Io sono contento del lavoro che stiamo facendo e dei risultati che stiamo ottenendo – ha proseguito – e poi spetta ai cittadini valutare se siamo stati abbastanza bravi e coerenti oppure no, non passo le mie giornate occupandomi della Schlein, di Vannacci o di Conte”