Serradifalco. La Corte dei Conti ha accolto il ricorso dell’amministrazione comunale approvando il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale

SERRADIFALCO. “Abbiamo salvato il Comune di Serradifalco”: è quanto viene affermato dal sindaco Leonardo Burgio in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Il sindaco, spiegando l’accaduto, ha ricordato: “Quando abbiamo iniziato questo percorso nel 2015, in pochi ci credevano. Il nostro Comune era a un passo dal dissesto finanziario e molti lo consideravano ormai inevitabile. Noi, invece, abbiamo scelto di non arrenderci. Con serietà, sacrificio e una politica economica improntata al rigore, alla responsabilità e al risanamento dei conti, abbiamo affrontato una delle sfide più difficili della storia amministrativa del nostro Comune”.

Oggi le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale, hanno accolto il ricorso dell’Amministrazione, approvando il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. “Si tratta – ha spiegato il sindaco – di un risultato storico che mette in sicurezza il futuro del Comune e conferma la correttezza del lavoro svolto; questo traguardo è stato possibile grazie al contributo di tutti: dei consiglieri comunali che hanno condiviso questo percorso, del mio esperto Giuseppe Giudice, del Dott. Scifo, del Dott. Diliberto, di tutti gli uffici comunali e, in modo particolare, degli Avvocati Carlo Mirabile e Silvia Felicetti dello Studio Legale Brancadoro Mirabile di Roma, che con competenza e determinazione hanno ottenuto un risultato straordinario”.

“Questa – ha concluso il sindaco – è la dimostrazione che, quando si amministra con responsabilità, competenza e amore per la propria comunità, anche ciò che sembra impossibile può diventare realtà; chi ci crede vince, e oggi ha vinto Serradifalco”.