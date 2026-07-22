Tribunale azzera 219 mila euro di debiti a una agrigentina in crisi

Il tribunale di Agrigento ha azzerato un debito di oltre 219.000 euro contratto da una cittadina finita in stato di sofferenza finanziaria per cause indipendenti dalla sua volontà. Con un decreto firmato dal giudice Giuseppe Guarino, la donna è stata integralmente liberata dalle pendenze pregresse, riconosciuta come soggetto meritevole di una “seconda occasione”. La vicenda trae origine dall’avvio di un’attività imprenditoriale coinciso con il drammatico periodo dell’emergenza pandemica, situazione poi precipitata a causa di gravi patologie personali che hanno compromesso la capacità lavorativa della donna. La ricorrente, difesa dall’avvocata Rosaria Puccio e assistita da Cristina Zicari , gestisce della crisi nominata dall’Ordine dei dottori commercialisti, è risultata priva di proprietà immobiliari e titolare di una pensione di reversibilità inferiore alla soglia di legge. Il magistrato ha accertato l’assenza di frodi, dichiarando i debiti inesigibili poiché la donna non sarebbe stata in grado di pagare i creditori né ora né in futuro, restituendole così dignità e prospettive di vita.