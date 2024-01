Duplice femminicidio a Naro. In corso i rilievi del Ris. Dissequestrate le salme: funerali con rito ortodosso

Sono in corso i rilievi dei Ris di Messina in via Vinci e vicolo Avenia, a Naro, le abitazioni di Delia Zarniscu e Maria Rus, le due donne romene uccise e seviziate nella notte tra giovedì e venerdì scorso nell’agrigentino. Per il duplice omicidio c’è un fermato, il connazionale Omar Edgar Nedelcovì, 24 anni.

I militari stanno passando al setaccio le due case, distanti tra loro circa 150 metri, alla ricerca di materiale biologico, impronte e tracce del passaggio che confermino la responsabilità dell’unico sospettato e permettano di ricostruire una notte di violenza e orrore. Le salme delle due donne sono state dissequestrate e dovranno essere fissati adesso i funerali, che si terranno con il rito ortodosso. Quel giorno sarà lutto cittadino a Naro.

Intanto venerdì, ad una settimana dal massacro, si terrà la “Marcia dei 200 passi”, una manifestazione voluta dal sindaco di Naro Maria Grazia Brandara in ricordo delle vittime e per sensibilizzare sul tema della violenza di genere. (ITALPRESS)