Caltanissetta, venerdì un incontro con l’autore Tony Gangitano e il suo romanzo “Una corona mortale – Covid 60”

Si terrà venerdì 26 gennaio alle ore 17.00 nella sala conferenze delle Paoline di Caltanissetta, in Corso Umberto, l’incontro con Tony Gangitano, autore di “Una corona mortale – Covid 60”.

Un confronto con chi non ha ancora letto questo romanzo e chi, invece, lo ha già concluso e ha voglia di un confronto con l’autore.

L’autore ha più volte spiegato che un romanzo distopico nato durante il periodo di pandemia e l’isolamento protettivo dal Covid 19.

Una storia che parte dal “e se” e che si sviluppa al di fuori dello spazio e del tempo e arriva a ipotizzare delle “finzioni” che potrebbero non essere più assurde della “verità”.

“Proprio come faccio quando scrivo una sceneggiatura o dirigo un film o una pièce teatrale, anche in questo caso, ho voluto focalizzare l’attenzione del lettore su alcuni aspetti invitandolo a riflettere sulle nostre azioni, imparare dal passato e provare a evitare errori in futuro” ha spiegato l’autore.

E per farlo ha creato un intricato labirinto temporale che dal presente fa scivolare il lettore nel passato, esattamente nel 1617, per poi proiettarlo nel futuro, nel 2060.

La posta in gioco è molto alta, il protagonista, infatti, avrà la responsabilità di salvare l’umanità intera. Un compito che porterà a termine? Una domanda che avrà una risposta soltanto leggendo tutto il libro.