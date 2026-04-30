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In forte aumento le frodi per gli acquisti online: le raccomandazioni della Polizia Postale

Redazione 1

In forte aumento le frodi per gli acquisti online: le raccomandazioni della Polizia Postale

Gio, 30/04/2026 - 22:44

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Sono in forte aumento i siti fraudolenti che imitano alla perfezione negozi online ufficiali o rivenditori autorizzati che pubblicizzano articoli a prezzi vantaggiosi sfruttando loghi e immagini di marchi noti a prezzi ridotti rispetto al mercato. Lo ha reso noto la Polizia Postale.

Gli utenti, attratti dall’offerta, vengono invitati a effettuare rapidamente il #pagamento tramite carta di credito, bonifico o altri sistemi di pagamento digitale.

Conclusa la transazione, il venditore diventa irreperibile e il prodotto consegnato è di scarso valore e differente dall’articolo acquistato. In quel caso, cosa fare?

Bisogna verificare sempre l’autenticità del sito web controllando l’indirizzo internet prima di effettuare acquisti. Diffidare di prezzi e sconti eccessivamente vantaggiosi rispetto al valore di mercato. Effettuare acquisti preferibilmente su piattaforme ufficiali o rivenditori autorizzati.

Non fornire dati personali o informazioni di pagamento a siti di cui non sia certa l’affidabilità. Non procedere con pagamenti immediati in presenza di offerte che richiedono decisioni rapide o pressioni all’acquisto. Bisogna prestare attenzione quando si effettuano acquisti online e verificare con cura l’affidabilità delle piattaforme di vendita prima di completare qualsiasi transazione.

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