Caltanissetta. Studenti del “Galilei – Di Rocco” protagonisti nel percorso di formazione Scuola – Lavoro presso la Grimaldi Lines

CALTANISSETTA. Si è da poco concluso il percorso di Formazione Scuola Lavoro (FSL) presso l’azienda Grimaldi Lines, realizzato attraverso il progetto Educa.

Un’esperienza significativa che ha coinvolto gli studenti delle classi quarte degli indirizzi meccanico, elettrico/elettronico e settore alberghiero-cucina, dell’Istituto “Galilei – Di Rocco” di Caltanissetta, offrendo loro un’opportunità concreta di crescita personale e professionale.

Durante questo percorso, i ragazzi hanno avuto modo di mettere in pratica le conoscenze acquisite a scuola, vivendo da vicino il mondo del lavoro in un contesto stimolante e dinamico. Il progetto ha saputo unire in modo efficace momenti di formazione tecnica e attività pratiche con esperienze tipiche di una gita scolastica, rendendo il tutto non solo istruttivo ma anche coinvolgente e piacevole.

Un risultato importante è stato anche il rafforzamento dello spirito di collaborazione tra i due Istituti unificati, che hanno dimostrato di essere una vera comunità scolastica, capace di lavorare in sinergia e creare un forte senso di appartenenza tra studenti e docenti.

Un sentito ringraziamento va al Dirigente Scolastico, Prof.ssa Loredana Schillaci, alla funzione strumentale e ai referenti FSL, ai collaboratori vicari e allo staff di segreteria, il cui impegno e dedizione hanno reso possibile la realizzazione e il successo di questa esperienza.