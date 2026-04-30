Allo stadio insulta e minaccia un calciatore della squadra ospite: Daspo all’uomo col megafono

Non potrà accedere agli impianti in cui si svolgono manifestazioni sportive fino al maggio 2029 lo “spettatore” che domenica scorsa, nel corso di Avola-Vittoria, valevole per il Campionato di Eccellenza girone B, con un megafono, ha proferito insulti e minacce nei confronti di un giocatore della squadra avversaria.

Il giovane frequentatore dell’impianto sportivo Comunale “Meno di Pasquale” di Avola (Sr), a seguito della celere istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa starà lontano dagli spalti per i prossimi tre anni….!

Tali atteggiamenti, che poco hanno a che vedere con lo Sport, non sono accettabili e saranno sempre oggetto di massima attenzione da parte degli uffici operativi della Questura per tutti quegli Sportivi ed i Tifosi (con le maiuscole!) che ogni domenica, e non solo, hanno il piacere di assistere agli incontri e seguire con passione e sportività le nostre squadre del capoluogo e di tutti i campi della provincia.