Caltanissetta, Paolo Moncada eletto Segretario Generale provinciale del SIM Carabinieri: “Il mio impegno e la mia azione per i colleghi”

Si costituisce a Caltanissetta il SIM carabinieri (Sindacato Italiano dei Militari Carabinieri).

Il 12 gennaio 2024 alla presenza del gruppo dirigente Nazionale e Regionale del SIM, si è svolta l’assemblea costituente che dà vita alla Segreteria Provinciale di Caltanissetta del Sindacato Militare come stabilito dalla nuova Legge.

L’ assemblea ha visto la folta partecipazione degli iscritti ed ha eletto con l’unanimità dei votanti Segretario Generale Provinciale Paolo Moncada.

Con lui sono stati eletti anche Segretario Provinciale Gianluca Salomone, e Consigliere Provinciale Mariano Saia.

Il neo Segretario Generale Provinciale Moncada conta un’esperienza di 12 anni nella Rappresentanza Militare svolta nel Lazio ed ora in Sicilia, per tanto è un profondo conoscitore di molte delle problematiche che riguardano le donne e gli uomini dell’ Arma dei Carabinieri, battendosi sempre per la tutela dei loro Diritti.

“A partire da oggi, anche in questa veste, proseguirò il mio impegno e la mia azione verso i colleghi, toccando in futuro temi importanti al fine di garantire tutele individuali e collettive”. Lo dichiara il neo Segretario eletto.

Si ringrazia il parroco dell’Abbazia di Santo Spirito Don Giuseppe Alessi che ha impartito la benedizione ai partecipanti e concesso l’ uso dei prestigiosi e storici locali della biblioteca.