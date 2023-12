Sommatino. Il Comune ammesso nella graduatoria regionale per finanziare i cantieri di lavoro nelle tre Chiese cittadine

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha reso noto che, con Comunicato dell’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, il Comune di Sommatino (unico Comune della provincia di Caltanissetta) è stato ammesso nella graduatoria definitiva per la ripartizione delle somme disponibili per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore degli Enti di culto.

“Il nostro Comune – ha detto l’amministrazione comunale – ha partecipato inserendo le tre Chiese cittadine e tutte e tre sono state ammesse. In più il Comune di Sommatino è anche presente nella Graduatoria provvisoria per la ripartizione delle somme per il finanziamento dei Cantieri di Servizio.