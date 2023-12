Sommatino. C’è il presepe vivente nel cartellone degli eventi natalizi e il 6 gennaio anche il “Pianoforte gigante”

SOMMATINO. Il programma natalizio dell’amministrazione comunale propone quest’anno diverse iniziative significative. In particolare, l’amministrazione comunale ha inteso riproporre e valorizzare il Presepe Vivente in sinergia con l’Unità Pastorale Sommatinese, in occasione dell’ 800 anniversario del primo Presepe ad opera di San Francesco d’Assisi a Greccio nel 1223.

Il calendario natalizio prevede anche, per i più piccoli, l’arrivo di Babbo Natale in Piazza Centrale con l’accensione dell’albero e per i più giovani Musica dal vivo, diverse attività culturali, le proiezioni su monumenti e palazzi e, infine, per la prima volta a Sommatino il 6 Gennaio “ il Pianoforte Gigante “ reso famoso dall’ inimitabile Tom Hanks nel film “Big”.