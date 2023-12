Serradifalco. Il sindaco Leonardo Burgio sul cartellone natalizio: “Eventi a costo zero per il Comune”

SERRADIFALCO. “Anche quest’anno, come avviene ormai ogni anno dal nostro insediamento, cioè dal 2015, le luminarie sparse per il centro abitato sono a costo zero per le casse comunali; così come tutti gli eventi del periodo natalizio”.

Ad affermarlo è stato il sindaco Leonardo Burgio. Che ha concluso: “Tutto è stato infatti reso possibile grazie al contributo economico e personale del sottoscritto, di tutti gli assessori comunali, del presidente del consiglio e di quello della Pro Loco”. Il programma delle iniziative sarà pubblicato la prossima settimana.