Serradifalco. Dall’8 al 10 dicembre nella villetta del Minatore si svolgeranno i Mercatini di Natale

SERRADIFALCO. La villetta del minatore di via Cavalieri di Vittorio Veneto ospiterà tre giorni di Mercatini di Natale, dall’8 al 10 dicembre. Ad organizzarli è stata l’amministrazione comunale, per il tramite dell’assessore Rosa Volo. Si comincia venerdì 8 dicembre dalle 17:30 alle ore 24, per poi proseguire sabato sempre allo stesso orario, mentre domenica 10 dicembre l’apertura sarà alle 10 e fino alle 24. L’evento potrà coinvolgere associazioni di produttori, commercianti alimentari e non, artigiani, hobbisti/creativi, nonché ristoratori di Serradifalco. Gli stands saranno allocati nella villa comunale del Minatore.

Le ditte interessate a partecipare, tramite l’utilizzo di uno stand, dovranno presentare apposita istanza di partecipazione sull’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale www.comune.serradifalco.cl.it, o ritirabile presso l’ufficio S.U.A.P. Comunale. Per eventuali informazioni è disponibile il S.U.A.P. al numero 0934/935112. La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio del Protocollo Generale del Comune entro le ore 24 di domani 5 dicembre anche attraverso la PEC istituzionale dell’Ente: comune.serradifalco@pec.it.

Le richieste saranno accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’espositore dovrà provvedere, a sue spese e con l’utilizzo delle proprie attrezzature, al completamento degli stessi entro le ore 18 del giorno di inizio della manifestazione. La custodia e la sorveglianza degli stands competono ai rispettivi espositori che saranno anche responsabile di eventuali danni causati a terzi. Per ogni stand è previsto l’allaccio alla rete e la fornitura elettrica.