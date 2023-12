San Cataldo, sabato 23 “Pedalata di Babbo Natale”: sport e beneficenza per grandi e piccini

Partirà da Piazza degli Eroi di San Cataldo, alle 10.30, e si concluderà in Piazza Papa Giovanni XXIII la “Pedalata di Babbo Natale” organizzata da Conadi, ANPS, Comune di San Cataldo con la partecipazione di “Bici e Sport”.

Una manifestazione sportiva libera e gratuita pensata “per grandi e piccini” dove poter trascorrere piacevolmente insieme qualche ora e, con l’occasione, scambiarsi gli auguri natalizi. Al termine della manifestazione la bici più piccola e la più grande saranno premiate dalla serradifalchese “Bici e Sport”.

Il CONADI – ITALIA, di cui è Presidente per la Provincia di Caltanissetta Maria Concetta Naro, si propone, come obiettivo primario, la tutela dei bambini e dei loro diritti. L’evento, dunque, è stato pensato per sensibilizzare sul benessere dei bambini e delle loro famiglie invitando a trascorrere insieme tempo di qualità ma anche come occasione per promuovere una raccolta fondi con offerta libera il cui ricavato sarà donato a famiglie che vivono una condizione di grave fragilità economica. Aprirsi all’altro e cedere una parte del proprio “superfluo” a chi non ha nemmeno il necessario, per CONADI, non è un messaggio da trasmettere esclusivamente durante il periodo natalizio dove “siamo tutti più buoni” ma con attività concrete promosse durante l’arco di tutto l’anno.

Ad affiancare l’associazione a tutela dei bambini, sabato 23 dicembre 2023, sarà presente anche l’ANPS che a Caltanissetta è presieduta da Francesco Capizzi. L’associazione nazionale Polizia di Stato è sempre presente in eventi e iniziative di vario tipo: dalle competizioni sportive alle manifestazioni benefiche. Una presenza che vuole anche trasmettere un messaggio di rispetto delle regole, e simbolo di legalità. Per dimostrare che si può stare insieme divertendosi mantenendo sempre la correttezza per l’altro. E lo sport, in questo contesto, rappresenta in pieno tutti questi valori.

La “Pedalata di Babbo Natale” è gratuita e aperta a tutti coloro i quali vorranno partecipare. Basterà presentarsi all’evento, munito della propria bicicletta, registrarsi e incolonnarsi dietro la linea di partenza.