Randagismo a Gela: premialità per chi adotta un cane ricoverato in canile

GELA. Vertice operativo in municipio per affrontare la questione randagismo. Sono state assunte decisioni importanti per ridurre i costi del servizio e nel contempo arginare gli abbandoni ed i conseguenti ricoveri nei due canili.

All’incontro erano presenti, oltre al Sindaco Lucio Greco, il dirigente Mario Picone, il comandante della polizia municipale Giuseppe Montana, l’ispettore Giuseppe Anzaldi, la Segretaria generale Carolina Ferro, il direttore provinciale del servizio Veterinario dell’Asp, Luigi Farruggia e i responsabili dei due canili, Salvatore Romano (Ri.ca.ra) e Nuccia Manciavillano (Dog Village).

Dopo una breve sospensione per motivi amministrativi interni all’Asp, gli interventi di sterilizzazioni riprenderanno giovedì 14 dicembre alle 9.00. E’ stato inoltre deciso di riorganizzare il servizio di prenotazioni,che sarà gestito da un dipendente del comando di polizia municipale. Il numero di riferimento è lo 0933.906.801.

Per incentivare il numero di adozioni il Comune ha deciso di prevedere una premialità. Ogni cittadino che adotta un cane avrà uno sgravio sulla Tari. Una riduzione sempre nel rispetto dell’art.251 del Dlgs 267/2000.

Per contenere i costi del servizio sono state decise alcune misure di rilievo. La prima a brevissima scadenza. Il comando di polizia municipale intensificherà i controlli per accertare l’iscrizione all’anagrafe canina di qualsiasi cane domestico. Un lettore microchip consentirà ad una squadra di vigili urbani di monitorare il territorio. Ricordiamo che registrare il proprio quattro zampe all’anagrafe canine è un obbligo di legge, pena pesanti sanzioni amministrative.