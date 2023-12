Outfit di Natale 2023: come vestirsi dalla notte della Vigilia a Santo Stefano

Cosa indossare la Vigilia di Natale? E nei giorni successivi?

Nella ricerca del Look di tendenza nessuna donna dovrebbe mai dimenticare che, oltre al capo “che ci piace da impazzire” dobbiamo scegliere quello che “ci sta divinamente addosso”.

Ed ecco che stilisti e fashion shopper suggeriscono gli outfit di tendenza per il Natale 2023.

I “must have”, gli elementi immancabili, sono quelli che richiamano lo scintillio. Porte aperte, dunque, a dorato, rosso e argentato, meglio se i capi sono realizzati con un tessuto che regala uno scintillio.

Paillettes, lurex e laminati metallizzati andranno bene per abiti, gonne, maglioni e accessori.

La fantasia dell’anno è legata a un ritorno ai quadri Tattersalls abbinati al Tartan presenti nelle gonne e negli abiti femminili in una vetrina su due. E il loro abbinamento perfetto è con gli stivali che salgono sopra il ginocchio.

Il look appena descritto è l’ideale per una serata di gala, una festa in un locale o a casa di amici.

Se avete organizzato una serata in famiglia, lasciandovi coinvolgere dal “focolare domestico” allora optate per uno scintillio che però non rinunci alla comodità.

Utilizzare maglioni extralarge che richiamano immagini di renne, Babbo Natale o slitte permetterà di stare comodi, caldi e perfettamente abbinati al mood della serata.

Meglio però evitare il jeans perché si tratta sempre di una serata speciale. Un pantalone palazzo, magari sopra un collant molto coprente, permetterà di restare eleganti ma comodi.

Gioielli e accessori più appariscenti, bluse, semitrasparenze e cinture che fasciano la vita potrebbero impreziosire il pranzo di Natale anche se condiviso in casa in famiglia.

Per il giorno di Santo Stefano, invece, la tendenza è quella di condividere la serata con amici. In questo clima “più informale” potrete dunque scegliere un outfit più casual e confortevole. Non dimenticate però che vi trovate ancora dentro la magia delle feste natalizie. E dunque potete optare per capi bianchi che ricordano la neve, rosso brillante della gioia o verde degli abeti ancora addobbati con luci e palline colorate.

Eleganza, stile e personalità, però, non devono mai mancare in nessuno di questi outfit proposti dalla Vigilia di Natale alla sera del Santo Stefano.