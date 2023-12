Incontro tra la Polizia Ferroviaria e gli studenti di Vallelunga, Villalba e Marianopoli su legalità e sicurezza ferroviaria

La Polizia Ferroviaria di Caltanissetta ha incontrato gli studenti degli Istituti Comprensivi di Vallelunga Pratameno e di Villalba – Marianopoli, nell’ambito del Progetto “Train… to be cool”, sull’educazione alla legalità e alla sicurezza ferroviaria.

“Train… to be cool” è un progetto ideato, nel 2014, dal Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della P.S., in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e la validazione scientifica del Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, rivolto principalmente agli studenti di ogni ordine e grado che usufruiscono del mezzo ferroviario per spostarsi o che frequentino una scuola ubicata nei pressi di una stazione, passaggi a livello o linea ferroviaria.

I poliziotti hanno analizzato le cause degli incidenti ferroviari, soffermandosi in particolare su quelle che coinvolgono gli adolescenti, come: la distrazione (spesso dovuta all’uso del cellulare e degli auricolari in prossimità della linea ferroviaria), la sottovalutazione del rischio ed i “giochi” pericolosi in ambito ferroviario (selfie e challange). Con il supporto di filmati, giochi e slide, i giovani si sono messi alla prova testando il proprio

livello di distrazione e di influenzabilità rispetto agli stimoli ambientali; hanno scoperto inoltre la bellezza del viaggio in treno soffermandosi sugli accorgimenti da adottare affinché lo stesso diventi anche sicuro, con un focus sulle infrastrutture delle stazioni e sul come comportarsi in prossimità di treni e passaggi a livello. Gli incontri hanno suscitato il vivo interesse della comunità scolastica con cui, da diversi anni, è stata avviata una stretta collaborazione per avviare i futuri viaggiatori alla fruizione in sicurezza del treno. Ulteriori giornate formative con la Polizia ferroviaria di Caltanissetta sono programmate nel corso di tutto l’anno scolastico in diversi istituti scolastici del nisseno.