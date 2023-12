Il Derby di Caltanissetta “infiamma” il mitico “Palmintelli”: Pro Nissa-Atletico Nissa, domenica 3 dicembre alle ore 15

Si preannuncia il pubblico delle grande occasioni per l’appassionante derby di Terza Categoria tra Pro Nissa ed Atletico Nissa.

Il match si disputa domenica 3 dicembre alle ore 15, al Palmintelli, la vera “casa” del calcio nisseno, storico campo sportivo in cui sono state scritte pagine indimenticabili di sport cittadino.

Un derby che vale molto per la classifica. I padroni di casa della Pro Nissa, quarti in classifica con sette punti (11 gol fatti e 7 subiti) cercano il successo per superare l’Atletico Nissa che occupa il terzo posto della classifica con 10 punti. L’Atletico Nissa (15 gol fatti e 4 subiti) cerca il bottino pieno per continuare a restare aggrappata alla parte alta della graduatoria.