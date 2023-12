Gela: entrano in “Azione” il consigliere Di Dio e l’assessore Caruso

Si è svolto ieri un importante incontro tra il Segretario nazionale Carlo Calenda, l’Onorevole Castiglione, la segretaria provinciale di Azione, Federica Giorgio, il consigliere comunale di Gela, Luigi Di Dio, e l’Assessore con delega al PNRR e Sviluppo economico di Gela, Francesca Caruso, al fine ufficializzare l’ingresso di questi ultimi nel partito.

A breve l’assessore Caruso ed il Consigliere Di Dio, formalizzeranno il loro ingresso in Azione anche al comune, ufficializzando il gruppo consiliare a Gela.

“Inizieremo a lavorare da subito in città ed in provincia in sinergia con il nostro segretario per rafforzare il partito e per essere forti e competitivi in vista del prossimo appuntamento elettorale che ci vedrà impegnati in primissima linea afferma il Consigliere comunale Luigi di Dio.



Sono felice di entrare in Azione, un partito in crescita che supporta i territori, i suoi dirigenti e amministratori nello svolgimento delle proprie mansioni. Mi metterò da subito al lavoro, come ho sempre fatto, per il territorio”. Afferma l’assessore Caruso.



“Sono molto contenta di avere dei rappresentanti nel Consiglio Comunale di Gela, ritengo che Gela sia un tassello fondamentale per lo sviluppo del Partito in provincia”.



“Non faremo l’errore che si è sempre fatto di vedere Caltanissetta e Gela antagoniste, quasi nemiche, abbiamo intenzione di dettare una linea diversa, che vedrà le due città sempre più vicine ed unite, al fine di poter lavorare bene sul territorio e per il territorio afferma Federica Giorgio”.