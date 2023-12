Delia. Donato agli alunni della media e a quelli delle quinte elementari libro di Lia Levi “Una bambina e basta”

DELIA. L’Amministrazione Comunale, nelle persone degli Assessori Paolo Lauricella, Daniela Gallo e Deborah Lo Porto, coadiuvati dalla Dott.ssa Giusi Leone, responsabile del settore cultura e della biblioteca comunale, ha fatto dono alle classi quinte della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado del libro “Una bambina e basta” della scrittrice di levatura nazionale Lia Levi.

La consegna del libro è finalizzata alla lettura e al commento dello stesso per porre gli studenti nelle condizioni di prepararsi adeguatamente all’evento del 2 febbraio 2024, che vedrà la presenza della scrittrice presso l’Aula Consiliare del Comune di Delia.

L’evento in questione intende focalizzare l’attenzione sulla tragedia dell’Olocausto, per rinsaldarne la memoria grazie al ricordo di chi, come la scrittrice Lia Levi, ne è stato autentico testimone.