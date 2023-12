Cosa è successo nel 2023? I principali avvenimenti e ricorrenze vissute nell’anno appena concluso

Il 2023 verrà ricordato per molti avvenimenti importanti che hanno uno spartiacque tra quanto era avvenuto in passato influenzando il futuro talvolta in positivo altre volte, invece, in negativo.

Ci sono state anche ricorrenze e anniversari celebri che sono stati festeggiati o rievocati “per non dimenticare” e non commettere gli stessi errori.

A seguire un sommario elenco di questi avvenimenti:

Le 21 date da ricordare nel 2023

7 gennaio: 80 anni dalla morte di Nikola Tesla

22 gennaio: 50 anni dalla sentenza “Roe v. Wade”

11 febbraio: 20 anni dallo scoppio della Sars

28 febbraio: 70 anni dalla scoperta della struttura del dna

3 marzo: 100 anni dal primo numero di Time

13 marzo: 10 anni di Papa Francesco

8 Aprile: 50 anni dalla morte di Pablo Picasso

20 maggio, 150 anni di jeans

7 maggio: 60 anni di Lamborghini

13 giugno, 40 anni da quando il primo veicolo lascia il sistema solare

16 giugno, 120 anni di Ford

26 luglio: 30 anni dallo scioglimento formale della Democrazia cristiana

10 agosto, 130 anni di Banca d’Italia

10 agosto, 230 anni dall’apertura del Louvre

28 agosto, 120 anni di Harley Davidson

28 agosto: 60 anni da I have a dream di Martin Luther King

11 Settembre: 50 anni dal golpe di Pinochet

16 ottobre: 100 anni di Disney

1 novembre: 30 anni di Unione europea

22 Novembre: 60 anni dalla morte di John Fitzgerald Kennedy

5 dicembre: 10 anni dalla morte di Nelson Mandela