Caltanissetta. All’IIS “Russo” conferenza del chirurgo dott. Guzzo su “Implicazioni funzionali sull’anatomia vascolare”

CALTANISSETTA. Nell’ambito delle attività di Educazione alla Salute gli studenti delle classi quarte dell’indirizzo Bio-Tecnologico Sanitario dell’I.I.S.S. “Luigi Russo” di Caltanissetta, diretto dalla Preside prof.ssa Maria Rita Basta, lo scorso sabato 02 dicembre, per circa due ore, sono stati impegnati in un interessante e coinvolgente seminario tenutosi presso l’aula magna Arendt dell’Istituto, dal titolo “IMPLICAZIONI FUNZIONALI SULL’ANATOMIA VASCOLARE” per approfondire e ampliare le conoscenze in merito all’apparato cardiovascolare ed alle patologie ad esso associate.

L’incontro è stato condotto dal cardiologo Dott. Giovanni Guzzo, dirigente medico del Dipartimento di Chirurgia dell’AOU Policlinico “P. Giaccone” di Palermo, che ha saputo catturare e tenere viva l’attenzione degli studenti alternando momenti di “lezione frontale” con l’ausilio dei supporti multimediali a momenti in cui ha sottolineato l’importanza della prevenzione e sensibilizzazione al fine di sollecitare i giovani ad adottare un corretto stile di vita, tale da impedire l’insorgenza dei fattori di rischio e migliorare la qualità della vita.

Gli argomenti trattati sono stati: il cuore, cenni sulla circolazione generale sistemica e polmonare e sulla meccanica cardiaca, i tronchi sovraortici (stenosi carotidee e ischemia cerebrale), il fegato e la circolazione portale, l’arteriopatia periferica, l’insufficienza venosa degli arti inferiori, le varici, il linfedema.

Non sono mancati momenti di interazione con gli studenti durante i quali il Dott. Guzzo

ha risposto alle innumerevoli domande poste sull’argomento favorendo la ricaduta didattica visto che diverse discipline del tecnico-tecnologico rientrano proprio nell’ambito medico-sanitario. L’evento è stato organizzato dalla referente di educazione alla salute prof.ssa Paola Garito coadiuvata dalle prof.sse C. Melillo e M.G. Amico, tutte docenti di Igiene, Anatomia e Fisiologia Umana.