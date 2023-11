Volley, Serie B2 femminile: quinta vittoria consecutiva per la Traina Albaverde, 3-0 al Medtrade Volley Palermo e primo posto a punteggio pieno con Modica

Continua il percorso netto della TRAINA SRL che ha superato senza particolari patemi d’animo il MedTrade Palermo mantenendo la vetta del girone L della serie B2.

Quinto successo consecutivo per la formazione della presidente Oriana Mannella che nell’occasione è scesa in campo senza la centrale Valeria La Mattina ed il libero titolare Michela Conti e con Serena Moneta con un ginocchio sofferente, superando comunque nettamente la formazione palermitana con ancora ai box Maria Pirrone e Aurora Smeraldo e con l’ingresso solo nel terzo set di Svetla Angelova come palleggiatrice al posto della giovanissima Claudia Mancuso.

Scarna la cronaca della gara con solo tre piccole fiammate delle ragazze di Linda Troiano (parziali di 3/6 e 4/7 rispettivamente nel I e nel III set, e tre set ball annullati sul 24/9 del secondo parziale), poi si è vista tanta Traina Albaverde con tutte le “effettive” andate a punti e ben quattro schiacciatrici in doppia cifra.

Nelle fila della squadra nissena non sono pesate le assenze (Arianna Giannone e Giada Musumeci hanno confermato la loro affidabilità anche da titolari) e anche le rotazioni Noemi Spena su Raffaella Minervini (per due set su tre) e Marta Zaffuto su Serena Moneta (per due lunghi spezzoni di parziale con Marta fresca 18enne vera rivelazione di questa prima parte della stagione) hanno confermato la validità di un roster di 11 elementi interscambiabili ed estremamente duttili.

Top scorer della gara con 12 punti Jennifer D’Antoni (da posto 4 o da opposta sempre implacabile sotto rete) e Rita Franceschini (sempre più a proprio agio con le compagne), ma tutta la squadra comincia ad essere più efficace in zona battuta e più continua nell’arco dell’intera gara concedendosi poche pause.

I soliti “puristi” affermano che il calendario della TRAINA sia stato fino ad ora agevole, ma il S. Lucido (superato in casa) e la Reghion (battuta in trasferta) entrambe assestate nella metà alta della classifica sono da annoverare tra le formazioni più accreditate del girone.

Sicuramente le squadre di vertice sono da incontrare ma intanto in casa TRAINA si godono una meritata prima posizione in coabitazione con un PVT Modica schiacciasassi.

Questo il dettaglio della gara di sabato 4 novembre 2023 disputata al PalaCannizzaro:

TRAINA SRL CL – MEDTRADE Palermo 3 – 0 (25/15; 25/12; 25/15)

TRAINA Albaverde: Minervini 2, D’Antoni 12, Spena (K) 1, Giannone 8, Monzio Compagnoni 10, Franceschini 12, Zaffuto 3, Moneta 10, Musumeci (L). Conti, La Mattina. All. Relato – Montagnino

Medtrade: Cracolici 2, Pecora 4, Compagno 3, Mancuso, Li Muli 6, Azzolina (K) 5, Leone, Crapitti, Angelova, Lo Dico (L1), Amenta (L2). NE: Pirrone, Giannella, Di Maria. All. Troiano

Arbitri: Denny Buccheri di Floridia e Sebastiano Rizzotto di Messina