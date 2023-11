Volley femminile, serie B2: la Traina SRL Albaverde vince ancora e consolida il primato a punteggio pieno.

La migliore TRAINA SRL di questo inizio di stagione passa con autorevolezza sul campo del Volley Valley smorzando le ambizioni della squadra di Piero Maccarone e mantenendo la vetta della classifica.

La squadra cara alla presidente Oriana Mannella nei primi due set, mostrando una pallavolo a tratti spettacolare, ha messo subito “in ghiaccio” la gara conducendola sempre nel punteggio.

Nella parte iniziale del terzo parziale le ragazze di Marco Relato hanno dovuto fare i conti con la quasi scontata reazione di Carpinato e compagne (5/1; 13/10), a cui è seguita una prima reazione della TRAINA (15/18) e un secondo ritorno di fiamma delle padrone di casa (19/18), subito estinto dalle nissene che sono rientrate nel ritmo giusto chiudendo senza patemi l’incontro con un solo match-ball annullato dal Volley Valley sul 21/24.

Relato ha schierato Spena in regia opposta a Franceschini, Moneta e D’Antoni di banda, Monzio Compagnoni e Giannone centrali con Conti libero. A referto sono andate anche le brevi apparizioni nel terzo set di Minervini e Musumeci che hanno fatto rifiatare le compagne e ripreso confidenza con il campo di gioco dopo lo stop delle ultime settimane.

Top scorer della gara una Serena Moneta che, incontro dopo incontro, fa pesare sempre più la caratura da serie superiore, ben supportata da una Noemi Spena in gran spolvero che, soprattutto nei primi due set, ha guidato la squadra come un direttore d’orchestra mettendo tutte le compagne nelle condizioni di fare bella figura sotto rete, grazie anche ad una Michela Conti in crescita di condizione che in coppia con Moneta ha dato serenità alla seconda linea sia in ricezione che in difesa.

Solo conferme arrivano da Chiara Monzio Compagnoni (in doppia cifra con tanti muri e tanta sostanza a posto 3), e note positive da Jennifer D’Antoni (incisiva in battuta e sotto rete, più tranquilla a posto 4 per la presenza in seconda linea di Michela Conti) e da Arianna Giannone che interpreta al meglio il suo ruolo di secondo centrale.

Infine Rita Franceschini, arrivata a Caltanissetta a campionato iniziato, sta crescendo di settimana in settimana fisicamente e in consapevolezza; per lei ci sono grossi margini di miglioramento e può essere uno dei valori aggiunti in questo campionato lungo e ancora tutto da giocare.

Se poi un appunto tecnico vogliamo fare alla TRAINA riguarda la fallosità in zona battuta (4 aces che stridono con i 12 errori-punto).

Dall’altra parte della rete abbiamo visto un Volley Valley giovane e tecnicamente ricco di talenti ma ancora forse immaturo per gare di altissimo livello. Probabilmente con un paio di elementi di grossa esperienza nei ruoli giusti questa squadra potrebbe fare il definitivo salto di qualità.

Questo il dettaglio della gara di sabato 25 novembre 2023 disputata a Catania nella palestra dell’Istituto Comprensivo Mascagni:

Volley Valley Funiviaetna CT – Traina SRL Albaverde 0 – 3 (14/25; 15/25; 22/25)

Volley Valley: Richiusa, Giorgianni, Isgrò, Carpinato S. (K), Vitanza, Riferi, Coco, Fichera, Privitera, De Luca (L1). NE: Carpinato C., Tomasello, Zummo, Fichera (L2). All. Pellegrino

Traina SRL Albaverde: Minervini, D’Antoni 8, Musumeci, Spena (K) 2, Giannone 4, Monzio Compagnoni 12, Franceschini 9, Moneta 16, Conti (L). NE. Zaffuto, La Mattina. All. Relato – Montagnino

Arbitri: Gabriele Venturi di La Loggia (TO) e Martina Taurisano.di Nichelino (TO).