VIDEO. Salvini: “L’inchiesta di Report sul Ponte sullo Stretto? Il mondo ce lo invidierà”

“Il Ponte sullo Stretto sarà una grande opera che porterà lavoro e sviluppo in tutta Italia, non solo in Sicilia e Calabria. Dopo 50 anni di chiacchiere sarò orgoglioso di partecipare a un’opera che l’ingegneria al mondo invidierà.

Con tutto il rispetto per Report, guardo altro in televisione”, così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Salvini, a margine della presentazione del Rapporto 2023 della Fondazione per la Sussidiarietà alla torre PwC a Milano, ha risposto all’indagine di Report sugli incontri tenuti dallo stesso Salvini con Lunardi e Salini, prima di varare il decreto per il Ponte.