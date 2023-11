Sutera. Istituito dal Comune, ogni giovedì, servizio navetta per mercato, posta, farmacia, medico e cimitero

SUTERA. A partire da oggi 9 novembre, ogni giovedì (esclusi i festivi), sarà attivo il servizio navetta gratuito per raggiungere il mercato, la posta, la farmacia, il medico e il cimitero. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale.

Si tratta di un servizio importantissimo per la cittadinanza, specie quella anziana che ha bisogno di un mezzo per percorrere distanze spesso non facili da coprire a piedi. La navetta passerà per tutte le vie e piazze principali del paese dalle ore 9:00 alle ore 12:00.