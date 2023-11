Simone Cusimano (Caltanissetta Protagonista): “Caltanissetta perde un ‘uomo vero’ in consiglio comunale”

Simone Cusimano (Caltanissetta Protagonista), affida ad una nota, che pubblichiamo integralmente di seguito, le sue riflessioni in merito alle dimissioni di Michele Giarratana.

Le dimissioni di Giarratana da consigliere comunale, ufficializzate nelle scorse ore, lasciano l’amaro in bocca, soprattutto per i motivi che le hanno determinate.

Quando un NISSENO nell’anima come Michele Giarratana, passionale e appassionato, un lottatore, molla la presa dobbiamo porci qualche domanda e fare una riflessione profonda sui contorni che sta assumendo la politica nissena; leggere queste parole ” la mancanza di stimoli di natura politica, la delusione e l’amarezza di vedere una città spegnersi e incattivirsi perdendo la sua originaria e nobile identità, mi inducono a mettermi da parte” scritte da chi è sempre stato in prima linea, a prescindere dagli schieramenti politici e dalle idee di ognuno di noi, è una sconfitta di tutti.

Perdiamo NOI, amici della prima ora che lo abbiamo sempre sostenuto in modo incondizionato per i valori politici ma soprattutto umani che ha sempre trasmesso.

Perde la città, che non potrà beneficiare dell’attività di un amministratore capace dalle spiccate doti manageriali.

Quando parlo di un uomo di valori mi riferisco a un uomo che, senza timore di essere smentito, ha sempre dimostrato lealtà, merce rara soprattutto in questo mondo fatto di opportunismo, cinismo e strategia.

Parlo soprattutto di un uomo libero, concetto quest’ultimo che ci ha accomunato nei 10 anni di Caltanissetta Protagonista vissuti insieme.

Ringrazio Michele per questo pezzo di strada percorso spalla a spalla, cammino in cui ci siamo spesso confrontati, anche duramente, ma pur non pensandola sempre allo stesso modo siamo rimasti uno a fianco all’altro in nome della trasparenza e dell’amicizia oltre che di un’azione politica portata avanti con passione nel tentativo di costruire qualcosa per Caltanissetta.

Gli auguro ogni bene con la serenità di chi è consapevole che nonostante non ricopra più alcun ruolo istituzionale sarà sempre il vero leader di Caltanissetta Protagonista, un’associazione che continuerà la propria attività Politica anche oltre gli scranni del consiglio comunale e oltre le competizioni elettorali.

Simone Cusimano