Santa Caterina. Tanta commozione in paese per la scomparsa di Luana Seminatore. Il sindaco Ippolito: “Una persona cara”

SANTA CATERINA. Santa Caterina piange la scomparsa prematura di una sua concittadina. Si tratta di Luana Seminatore. Persona parecchio conosciuta ed apprezzata nella comunità caterinese, ad annunciarne la comparsa è stato lo stesso sindaco Giuseppe Ippolito: “Oggi – si legge in una nota – Santa Caterina è in lutto per la prematura scomparsa della nostra concittadina caterinese, Luana Seminatore.

L’Amministrazione Comunale e il Consiglio comunale, interpreti del sentimento dell’intera comunità cittadina si stringono e partecipano al dolore della famiglia, nel ricordo della scomparsa di una persona cara, spesso disponibile a dare la sua opera per una buona e giusta causa al fine di dare un momento felice alla nostra comunità, come nel caso della “Festa intercultura” del 25 giugno scorso”. (foto di Luana Seminatore con amministrazione comunale)