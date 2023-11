Santa Caterina. Prevenzione: torna il 14 dicembre lo screening mammografico

SANTA CATERINA. Dopo un lungo periodo di sospensione dei controlli preventivi su alcune patologie oncologiche dovuto al COVID, sono riprese le campagne di screening.

La prossima è quella del 14 dicembre 2023, ed è lo lo screening mammografico che ha come target le donne tra i 50 e i 69 anni. L’esame è prenotabile nei numeri telefonici indicati ed è da eseguire presso l’unità mobile che sarà posizionata in piazza Castelnuovo (accanto ex Ospedale). Il sindaco Giuseppe Ippolito auspica una buona risposta alla proposta di screening nell’unico ed esclusivo interesse della tutela della salute della donna.