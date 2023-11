Politica nel nisseno. Continua il potenziamento di Fratelli d’Italia in provincia di Caltanissetta: nuovi ingressi nel partito della Meloni

Nuovi ingressi arrivano da Sutera dove si registra l’adesione in Fratelli d’Italia dei due consiglieri comunali, Patrizia Montalto Monella e Maria Paola Ippolito e dell’Assessore comunale Emanuele Collura.

Si rafforza dunque il gruppo di Fratelli d’Italia che gia poteva contare sulla presenza storica del presidente del consiglio comunale e coordinatore cittadino, Giuseppe Carruba.

L’ufficializzazione è avvenuta in assemblea regionale siciliana in presenza del coordinatore Sicilia occidentale, Giampiero Cannella e del Deputato regionale On. Giuseppe Catania.

“Sono molto contento dell’arrivo nel nostro partito di altri tre giovani amministratori che con entusiasmo e competenza potranno rappresentare degnamente Fratelli d’Italia ed il territorio. Questi nuovi ingressi saranno seguiti da altri in provincia che saranno formalizzati nei prossimi giorni” dichiara soddisfatto l’On. Giuseppe Catania.