Minaccia di rivelare rapporto sessuale, donna arrestata in flagranza

Minaccia di rivelare rapporto sessuale, arrestata in flagranza.

La Guardia di Finanza di Rovigo ha arrestato in flagranza una donna per estorsione ai danni di un uomo, che ricattava con la minaccia di rivelare ai familiari di aver avuto un rapporto sessuale.

Era stato l’uomo a denunciare il ricatto; aveva conosciuto un anno fa la donna su un social network e non riusciva a trovare via d’uscita dalle continue minacce e richieste di denaro e altri beni. Le Fiamme gialle hanno ricostruito la vicenda, organizzando pedinamenti e osservazioni per documentare l’estorsione. Dopo l’ennesima richiesta, una busta di denaro segnato è stata lasciata nella cassetta per la pubblicità del condominio della donna.

Dopo qualche minuto la donna è scesa e l’ha presa; in quel momento i militari sono intervenuti e l’hanno arrestata in flagranza di reato. La Procura della Repubblica di Rovigo ha richiesto la convalida dell’arresto e la misura cautelare; il Gip del Tribunale ha disposto per la donna la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria e il divieto di avvicinamento alla vittima a meno di 200 metri.