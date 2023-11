Miccichè: “All’Ars si sono bevuti cervello su maxiemendamento”

“In Assemblea si sono bevuti il cervello, sono riuniti da quattro ore perché si vergognano di dare soldi ai Comuni. Cercano di nascondersi, vogliono creare dei fondi a cui affidare le risorse e gli elenchi dei comuni ma senza scrivere gli importi. Poi saranno gli assessorati a decidere. Ma non si capisce in base a quali criteri poi assegneranno i fondi. Non solo. Prima che questi fondi arriveranno agli assessorati passeranno almeno quindici giorni, ricordo che i Comuni devono fare le variazioni di bilancio entro fine novembre. È un caos creato da qualche assessore”. Lo dice il capogruppo del Misto all’Ars, Gianfranco Micciche’. “È una situazione assurda – aggiunge – È sacrosanto dare fondi ai Comuni e c’e’qualcuno che si vergogna. Siamo in Assemblea da stamattina, la seduta non è mai cominciata, rinviata due volte”. (ANSA).