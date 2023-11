Mazzarino. Ripristino assistenza sanitaria di base dopo un incontro negli uffici della direzione sanitaria dell’Asp di Caltanissetta

MAZZARINO. Questa mattina, presso gli uffici della Direzione Sanitaria dell’Asp Nissena si è tenuto, un incontro fortemente sollecitato dai Coordinatori Cittadini di Fratelli d’italia e della Lega di Mazzarino Vincenzo D’Asaro e Salvatore Bonaffini nonchè dal Deputato Regionale della stessa compagine politica di Fratelli d’Italia Onorevole Giuseppe Catania.

All’incontro erano presenti i predetti esponenti politici ai quali si sono accompagnati Giuseppe Impaglione, vice Coordinatore di FDI di Mazzarino e Manuel Bonaffini Segretario Provinciale dello Snalv Confsal.

L’incontro era stato richiesto per porre fine alla annosa questione che vede coinvolti centinaia di cittadini mazzarinesi rimasti senza assistenza sanitaria a seguito del pensionamento di due medici di base già operanti nel comune di Mazzarino.

Il Coordinatore D’Asaro, che già negli scorsi giorni aveva preannunciato di voler porre in essere plateali forme di protesta a tutela del diritto alla salute dei propri concittadini, questa mattina, unitamente all’Onorevole Catania ha rappresentato, con forza, la ormai improrogabile necessità di porre fine ad una emergenza-urgenza che vede quotidianamente leso il diritto all’assistenza medica mutualistica, lo si ripete di centinaia di utenti bisognevoli anche di cure salvavita.

All’incontro ha partecipato il Direttore Sanitario Luciano Fiorella il quale ha reso noto ai presenti, di essersi prontamente attivato e di aver avviato la procedura, con comunicazione indirizzata al competente Assessorato Regionale Siciliano, volta a far sì che i circa duemila assistiti rimasti privi del loro medico di base, vengano censiti ed immessi in un bacino unico con possibilità, gia nei prossimi giorni, di scegliere uno dei cinque medici attualmente operanti nel territorio del comune di Mazzarino.

Il Direttore Fiorella ha comunicato che l’iter avviato con la comunicazione da ultimo citata, entro domattina, dovrebbe avere la condivisione tecnica del competente Assessorato Regionale in modo tale che per il prossimo semestre l’assistenza sanitaria torni ad essere assicurata con continuità e normalizzazione operativa.

L’Onorevole Catania, d’altronde, ha, anche, informato che interesserà domattina l’Assessore Regionale al ramo e gli uffici competenti per una soluzione quanto più spedita della problematica in attesa, comunque, della comunicazione assessoriale attesa per domani.