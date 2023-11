Mazzarino. I consiglieri di minoranza D’Aleo, Lo Forte e Vicari: “Inammissibile inaugurare l’albero di Natale nella Giornata contro la violenza sulle donne”

MAZZARINO. Sta facendo discutere non poco la decisione dell’amministrazione comunale di inaugurare il tradizionale albero di natale per la data del 25 novembre che è proprio quella in cui ricade anche la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

In queste ultime ore i consiglieri comunali di minoranza, in una nota hanno espresso il loro dissenso per questa scelta. Livio D’Aleo, indipendente, Franco Lo Forte del PD e Santo Vicari del Gruppo Civico per Mazzarino, “criticano la mancanza di sensibilità del Sindaco Marino e invitano la neo Assessora. Chiara Incarbone, a rimediare. “Inaugurano l’albero di Natale il 25 novembre, trascurando il significato di questa data dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne” hanno sottolineato i tre consiglieri di minoranza.

Secondo i tre consiglieri : “Va richiamata l’attenzione del Sindaco su come celebrare adeguatamente questa giornata, specialmente in un periodo in cui l’omicidio della giovane Giulia suscita non poche legittime riflessioni. A Mazzarino, sembra che l’attenzione sia focalizzata solo sull’albero di Natale, ignorando iniziative di riflessione in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne”.