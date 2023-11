Incidente stradale: camion travolge bici, muore 22enne

Un ragazzo di 22 anni, di origini straniere, ha perso la vita, nella notte, in un incidente stradale avvenuto sulla variante Appia Formia-Garigliano. Il ragazzo era in sella alla sua bici e camminava lungo il ciglio della strada quando un camion lo ha travolto. Il camionista non lo aveva visto, ma si è fermato a prestare soccorso solo che il 22enne era già morto. Sono in corso le indagini dei Carabinieri del Comando provinciale di Latina che, su disposizione dell’autorità giudiziaria hanno sequestrato sia la bici sia il camion. La salma del 22enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha già disposto l’autopsia.