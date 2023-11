Dimissioni Giarratana, Oscar Aiello: “L’aula consiliare perde un uomo portatore di valori”

“Apprendo con dispiacere le dimissioni da Consigliere Comunale dell’Ing. Michele Giarratana, leale mio competitor in occasione delle Amministrative del 2019 e preparato collega in Aula Consiliare. Il centrodestra perde, spero solo provvisoriamente, un politico portatore di valori, ideali e competenze necessarie per dare alla Città di Caltanissetta un Governo cittadino in linea con quello regionale e nazionale. Anche Michele Giarratana sarà utile per la sperata vittoria del 2024, il centrodestra sia inclusivo e lo coinvolga” – lo dichiara il Capogruppo della Lega al Comune di Caltanissetta, Oscar Aiello, candidato Sindaco di Caltanissetta contro Michele Giarratana alle ultime elezioni del 2019, che aggiunge: “Ringrazio Michele per la collaborazione in Consiglio Comunale in questi ultimi anni, a lui auguro buon lavoro e un prossimo ritorno da protagonista nella politica nissena”.

Oscar Aiello