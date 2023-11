Delia. Riconoscimenti in aula consiliare per i dottori Antonio Carvello e Angelo Carvello e per Giuseppe Strazzeri

DELIA. Nell’aula consiliare del palazzo comunale, sono state consegnate, a nome di tutta la comunità deliana, tre targhe di riconoscimento, già concordate e pronte da mesi, a tre deliani.

In una prima seduta, a due dottori, in pensione da qualche anno, i quali hanno dato tanto alla nostra cittadinanza, sia come medici che come uomini, svolgendo la loro professione come una vera missione, sempre al servizio della comunità: il Dott. Antonio Carvello (pediatra di libera scelta) e il Dott. Angelo Carvello (medico di medicina generale).

Successivamente l’amministrazione comunale ha inteso riconoscere il talento di un giovane deliano che ha fatto della sua passione un vero e proprio lavoro, facendo conoscere Delia oltre i confini europei, arrivando, addirittura, a Singapore: Giuseppe Strazzeri.

“Siamo convinti – ha detto il sindaco Bancheri – che le eccellenze del nostro paese vadano meritatamente riconosciute, in quanto motivo di orgoglio per tutti noi. Consci, chiaramente, che queste di oggi non sono le uniche da riconoscere nel nostro territorio, ma che ne seguiranno altre lungo questi anni. Un ringraziamento particolare a Carmelo Alessi che nella passata amministrazione, nella qualità di assessore comunale, ha voluto fortemente che tutto ciò si realizzasse”.