Delia. Dopo corto circuito, messo in sicurezza impianto di illuminazione di viale della Regione

DELIA. Il sindaco Gianfilippo Bancheri è stato contattato da una cittadina che l’ha messo al corrente di un corto circuito, con annesse fiamme, della pubblica illuminazione di viale della Regione. Lo ha reso noto lo stesso primo cittadino che ha sottolineato come, sul posto, sono immediatamente arrivati i dipendenti comunali Luigi Lo Porto, Rino La Verde, il vice sindaco Paolo Giordano, i vigili del fuoco e l’ENEL i quali hanno messo in sicurezza l’impianto evitando pericoli per l’incolumità pubblica.

Il sindaco ha anche reso noto che oggi la ditta incaricata della manutenzione della pubblica illuminazione provvederà al ripristino della linea. Infine, ha ringraziato tutti coloro i quali si sono attivati, ognuno per le rispettive competenze, in maniera celere e repentina per la soluzione del problema.