Convention di Forza Italia a Taormina con Tajani e ministri azzurri: il 18 e 19 novembre presente intera classe dirigente partito

Convention Fi a Taormina con Tajani e ministri azzurri Il 18 e 19 novembre presente intera classe dirigente partito (ANSA) – PALERMO, 09 NOV – “Stiamo lavorando con grande entusiasmo per #Etna23- Il Meeting del Buongoverno, la grande convention nazionale di Forza Italia che si terrà a Taormina il 18 e 19 novembre. Sarà un fine settimana denso di contenuti, dibattiti e panel, ma anche di militanza gioiosa, spirito di aggregazione e senso di appartenenza al partito per i tanti ospiti che raggiungeranno la Perla, da tutta Italia e dalle nove province siciliane. Abbiamo già raggiunto i 500 prenotati che pernotteranno a Taormina, a breve apriremo gli accrediti per i visitatori giornalieri”. Lo dice all’ANSA Marco Falcone, assessore regionale all’Economia e e commissario di Forza Italia a Catania e provincia. Un week end di appuntamenti, tavole rotonde e dibattiti all’Unahotels Capotaormina a cui parteciperà l’intera classe dirigente nazionale del partito fondato da Silvio Berlusconi, i rappresentanti regionali e i dirigenti e militanti dalla Sicilia. Hanno assicurato la propria presenza alla manifestazione il segretario nazionale e ministro degli Esteri Antonio Tajani, i ministri azzurri Anna Maria Bernini, Gilberto Pichetto e Paolo Zangrillo, i viceministri e sottosegretari Paolo Sisto, Valentino Valentini, Maria Tripodi, Alberto Barachini, Tullio Ferrante, Matilde Siracusano, i capigruppo Licia Ronzulli, Paolo Barelli e Fulvio Martusciello. E ancora: i vicepresidenti di Senato e Camera, Maurizio Gasparri e Giorgio Mulè, i presidenti di Regione Roberto Occhiuto e Francesco Roberti, oltre naturalmente al presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

A Taormina saranno presenti inoltre decine di altri deputati e senatori azzurri, il coordinatore di FI Giovani Stefano Benigni “e – aggiunge Falcone – decine di testimonianze di buona amministrazione da dirigenti e sindaci forzisti da tutta Italia, come Andrea Romizi e Pino Marchionna, al fianco dell’intera classe dirigente siciliana, dal gruppo Ars ai coordinatori provinciali, sindaci, assessori e consiglieri comunali”. “Attraverso il susseguirsi di panel e dibattiti, ci confronteremo sull’attualità politica e sulle ricette da attuare per il buongoverno dell’Italia, nelle Regioni e nei Comuni nel ricordo di Silvio Berlusconi e seguendo quei principi liberali e popolari di cui Forza Italia è interprete fin dal 1994”, conclude Falcone, promotore dell’evento assieme ai coordinamenti FI di Catania e Messina e con il sostegno dei gruppi FI al Senato, all’Ars e del Ppe. La convention comincerà alle 9.30 sabato 18 novembre e terminerà il 19 novembre alle 13.