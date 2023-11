Autobus con a bordo studenti finisce fuori strada: feriti 28 giovani di cui 5 gravemente

Un autobus con a bordo studenti è finito fuori strada mentre percorreva la statale che collega Matera con Montescaglioso. Il bilancio è di 28 feriti, i più gravi sono cinque studenti pendolari ma nessuno risulta in pericolo di vita. Il numero aggiornato è stato comunicato dall’azienda sanitaria locale di Matera (Asm): all’ospedale di Matera sono stati trasportati per le cure del caso l’autista e 27 pendolari, soprattutto studenti: cinque ragazzi sono stati classificati come codice arancione; altri 15 feriti in codice azzurro e 8 verdi.

Secondo quanto ricostruito, i giovani stavano tornando dalla città dei Sassi, dove frequentano gli istituti superiori, a Montescaglioso. L’incidente è avvenuto nei pressi di contrada Pineta, a pochi chilometri dal centro abitato del paese verso il quale era diretto il mezzo. Sull’autobus di linea delle Fal, Ferrovie appulo lucane, c’erano una cinquantina di persone.

Dopo che il bus è finito fuori strada, per cause in fase di accertamento, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, alcuni dei quali sono stati trasferiti all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.