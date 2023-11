Ad Agrigento il Cupra Garage di Meridiano Spa: stile contemporaneo e nuovo concetto di sportività

La storica concessionaria di Agrigento, la Meridiano S.p.A., ha dedicato a CUPRA uno spazio esclusivo: un luogo dove il cliente sarà accompagnato con competenza alla scelta dell’auto più adatta alle sue esigenze e seguito in tutti i servizi post-vendita. Con l’evento d’inaugurazione tenutosi ad Agrigento, l’azienda diventa ufficialmente un CUPRA Garage, un nuovo concetto che va oltre il tradizionale salone, dove i clienti possono vivere un’esperienza immersiva del brand.

CUPRA nasce dal sogno di un gruppo di appassionati di automobili, con una chiara vocazione racing, caratterizzato da modelli che fondono design, stile, innovazioni tecnologiche ed alte prestazioni. Dal suo lancio nel 2018 è diventato uno dei marchi che più cresce in Europa.

“Nel primo semestre del 2023 CUPRA si riconferma il brand automobilistico in più rapida crescita in Europa grazie al successo di CUPRA Formentor, il modello più venduto nel suo segmento, e a CUPRA Born 100% elettrica. Il 2024 per CUPRA rappresenterà un anno molto importante perché sveleremo la nostra visione del futuro. Infatti, lanceremo CUPRA Tavascan, il primo SUV Coupé 100% elettrico CUPRA e anche il primo modello a sfoggiare il nuovo design che contraddistinguerà le vetture CUPRA di serie del futuro” ha spiegato Pierantonio Vianello, Direttore del brand CUPRA in Italia nel corso dell’evento di inaugurazione del nuovo CUPRA Garage.

“Crediamo fortemente nei valori su cui il marchio CUPRA ha costruito il proprio successo: sportività, passione, innovazione, anticonvenzionalità e uno spirito indipendente”, ha proseguito Marcello Graceffa, Titolare di Meridiano.



















Forte delle sue performance e di un’esperienza pluriennale maturata sul territorio, l’azienda Meridiano SpA è stata scelta come sede del nuovo CUPRA Garage ad Agrigento. “. “Abbiamo allestito uno spazio che rappresenti i nuovi modelli e la filosofia del marchio. Nel nostro CUPRA Garage, insieme a CUPRA Formentor, il SUV coupè sportivo del brand e a CUPRA Leon, troviamo CUPRA Born, la prima vettura 100% elettrica del marchio che unisce un design che emoziona a performance a zero emissioni. Siamo ora pronti per le novità che interesseranno il brand nei prossimi due anni”, ha condiviso il titolare Graceffa.

L’evento di inaugurazione del CUPRA Garage Meridiano si è tenuto lo scorso 16 novembre. In seguito alla presentazione e ai saluti istituzionali, gli ospiti hanno potuto godere di un aperitivo, per poi proseguire la serata con le sonorità elettroniche di Licht aka Jerry Prestigiacomo, accompagnate dall’opera digitale di Dario Denso Andriolo “Convergenza Estetica”. Emozioni cromatiche, videosculture e colore digitale nello spazio, realizzate ad hoc per il CUPRA Garage Meridiano. (Photo credits Giuseppe Musumeci)