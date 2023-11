A Caltanissetta consensi e applausi in occasione dell’assemblea provinciale di “Nord chiama Sud”

CALTANISSETTA. Il secondo appuntamento delle assemblee provinciali di Sud chiama Nord è stato a Caltanissetta. Il leader De Luca ha sottolineato: “Abbiamo ricevuto anche a Caltanissetta una partecipazione calorosa da parte dei nostri tesserati. Abbiamo colto l’occasione per illustrare le nuove regole che ci siamo dati per radicarci ancor di più sul territorio, crescere, e prepararci al meglio per le prossime sfide elettorali”.

L’attuale sindaco di Taormina ha poi concluso: “È stimolante vedere l’entusiasmo e l’impegno di chi condivide il nostro cammino. Adesso ognuno deve fare la propria parte ed essere protagonisti del territorio con Sud chiama Nord”.